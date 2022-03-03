В воскресенье из Казани назначат дополнительные поезда до Свияжска

В воскресенье, 6 марта, по маршруту Казань — Свияжск — Казань назначат дополнительные пригородные поезда. В этот день в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» пройдет фестиваль «Свияжская Масленица».

поезд №6001 отправится со станции Казань в 8.58 и прибудет на станцию Свияжск в 10.15. Автобус от станции Свияжск отправится на остров в 10.25;

поезд №6355 со станции Казань отправится в 10.27, прибытие на станцию Свияжск — в 11.44. Автобус от станции Свияжск отправится на остров в 11.55;

автобус с острова Свияжск отъедет к станции в 14.00. Отправление поезда №6006 со станции Свияжск — в 14.30, прибытие на станцию Казань — в 15.44;

автобус с острова Свияжск отправится к станции в 16.10. Поезд №6358 отбудет со станции Свияжск в 16.43, прибудет на станцию Казань в 17.58, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

С 1 марта в Татарстане изменился порядок курсирования пригородного поезда №6925 сообщением Кизнер — Казань. Поезд будет отправляться в 20.30, а прибывать в пункт назначения — в 22.32. Изменения будут действовать до 11 марта.

Татьяна Леухина