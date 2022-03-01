В Татарстане с 1 марта изменится порядок курсирования пригородных поездов

В Татарстане с 1 по 11 марта изменится порядок курсирования пригородного поезда №6925 сообщением Кизнер — Казань. Теперь поезд будет отправляться в 20:30, а прибывать в пункт назначения — в 22:32.

Со 2 по 12 марта два пригородных поезда будут ходить по следующему графику:

№6401 сообщением Шемордан — Казань будет отбывать в 4:18, прибывать — в 6:36;

№6420 сообщением Казань — Кукмор будет отправляться в 6:04, прибывать — в 8:57, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

С 17 февраля на пути следования пригородных поездов Казань — Кизнер — Казань на остановочном пункте «804 километр» ввели дополнительную остановку. А с 1 января в Татарстана изменились маршруты электричек Казань — Паратск и Бирюли — Паратск.

