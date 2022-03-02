Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл призвал молиться о мире

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл призвал жителей Татарстана молиться о мире в связи с происходящими событиями на Украине.



Он призвал «проявить силу духа и принять посильное участие в помощи беженцам и пострадавшим». Митрополит напомнил, что при Казанской епархии действуют пункты приема гуманитарной помощи.

В обращении к татарстанцам были приведены слова патриарха Московского и всея Руси Кирилла о том, что русский и украинский народы имеют общую многовековую историю. Патриарх в своем обращении выражал уверенность в том, что «дарованная Богом общность поможет преодолеть возникшие разделения и противоречия, приведшие к нынешнему конфликту».

— Мы тоже искренне верим, что общность глубже разделений, что с Богом все можно преодолеть. Не стоит поддаваться эмоциям и идти на провокации, осуждать или ликовать. Это не те чувства, которыми должны быть наполнены наши сердца, — сказал митрополит Кирилл.



Фото: Максим Платонов

Сегодня в ДУМ Татарстана, комментируя ситуацию на Украине, тоже призвали к молитвам о мире:

— Мы будем молиться и надеяться, что теперь этому придет конец. Мы разделяем боль всех, кого коснулось несчастье, и призываем делать дуа (молитву) о мире, спокойствии и благополучии во всем мире.

ДУМ Татарстана тоже организует сбор средств на оказание им продовольственной и материальной помощи. Ранее муфтий Камиль хазрат Самигуллин обратился к имам-мухтасибам Татарстана и призвал совершить в республиканских мечетях дуа.

Маргарита Головатенко