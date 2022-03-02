Аномальное тепло уйдет из Казани к 8 марта: ожидаются температуры ниже нормы

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани температура будет на 4 градуса ниже нормы

Теплая погода в Казани продлится до конца недели, сообщил «Реальному времени» профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

— Сейчас ситуация такова, что в ближайшие дни у нас все-таки температурный фон выше климатической нормы — это до воскресенья. В пятницу ожидается даже плюсовая температура и слабенькие осадки, — отметил он.

Затем температура воздуха резко понизится и будет даже ниже нормы.

— Начиная с воскресенья, поближе к празднику 8 Марта, будет понижение температуры, очень заметное. Дневные температуры будут порядка 8—11 градусов со знаком минус, ночные еще ниже, от -12 до -16. Ветер будет северный, и мы будем находиться как бы на периферии крупного очага холода. Главный очаг холода сформирован на северо-востоке европейской части России, там где Урал, там очень низкие температуры. А мы на периферии. «Благодаря» этому у нас будет температура на 4 градуса ниже нормы, — рассказал профессор.

По словам Переведенцева, 8 марта ожидается антициклональная прохладная погода, по сути дела, зимняя, но не суровая.

В целом, согласно прогнозу Гидрометцентра Российской Федерации, в марте нас ожидает температурный фон в пределах климатической нормы — средимесячная температура составит порядка -4 градусов, а осадков должно выпасть порядка 34 миллиметров.

Когда в Татарстане ожидать стабильного тепла?

По словам профессора, республика всю зиму находилась под западно-восточным переносом: к Татарстану шли циклоны с Запада — с Атлантики, и с юга. Вслед за этим придет влияние Арктики. То есть сейчас теплая волна сменится на холодную, а она затем сменится на теплую.

Переведенцев сообщил, что это естественное явление, поскольку Гидрометцентр России предсказал на март погоду в пределах климатической нормы. Это означает — будут колебания температуры.

Фото: Максим Платонов

— После праздников, скорее всего, пойдет дело на потепление. Но тем не менее прогноз погоды по 11 марта дает декаду ниже климатической нормы. Мы от этого уже отвыкли, у нас февраль был исключительно теплым месяцем, — отметил Переведенцев.

С сегодняшнего дня по 11 марта Казань находится на юго-западной периферии очага холода, поэтому температура была в пределах климатической нормы.

— А что такое в пределах климатической нормы? Вот сейчас у нас температура среднесуточная порядка -7 градусов должна быть, на самом деле она теплее. А вот как раз, когда будет 8 марта, она должна быть порядка -6 градусов, но на самом деле все-таки будет пониже в этот период, — отметил он. Зато, по прогнозам, не ожидается осадков («если и будет — какая-то мелочевка»), солнце ожидается с воскресенья по вторник, в предпраздничные и праздничные дни.

Погода, как отметил климатолог, будет в пределах мартовской:

— В феврале у нас была мартовская погода, и сейчас у нас, по сути, будет мартовская погода, но с температурой пониже.

Дарья Пинегина, Маргарита Головатенко