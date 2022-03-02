В Чистополе состоялось заселение нового соципотечного дома

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

Сегодня в Чистополе по адресу ул. Полющенкова, 28/5 состоялось торжественное заселение нового соципотечного дома. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте РТ.



Здание возвели за счет инвестиций ГЖФ. Жить здесь будут участники программ социальной ипотеки, среди которых работники бюджетной сферы, предприятий и молодые семьи, и арендного жилья.

В доме восемь подъездов и пять этажей. Общая площадь 155 квартир, из которых 95 — однокомнатных и 60 — двухкомнатных, составляет 5,9 тысячи кв. метров. Все квартиры сданы в чистовой отделке, в них установлены двухконтурные котлы индивидуального отопления, сантехника, газовые плиты, датчики задымления с извещателем, счетчики учета воды, газа и электроэнергии.

Фото: Госжилфонд при президенте РТ

23 февраля в ЖК «Сандугач», расположенном в районе «Салават купере» в Казани, заселили три дома, также возведенных за счет инвестиций ГЖФ. В них будут проживать работники бюджетной сферы и предприятий, молодые семьи и медицинские работники — получатели грантов.

Дарья Акимова