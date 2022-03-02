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Происшествия

В Казани эвакуировали «Мегу»

12:53, 02.03.2022 3
В Казани эвакуировали «Мегу»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани эвакуировали ТЦ «Мега». Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы, информацию подтвердили в самом торговом центре.

По словам представителей комплекса, на данный момент ТЦ закрыт. Причины и длительность эвакуации пока неизвестны.

28 февраля в несколько школ Казани поступили очередные сообщения о минировании. Угрозы поступили в школы №42, 40, 21, 68 и 136. Директора действовали в соответствии с инструкцией и провели эвакуацию учебных заведений, чтобы проверить здания и быть уверенными в безопасности детей.

Максим Кокунин
Происшествия Татарстан

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комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 14:12
    Всех за 5 минут "выкинули,"бедные люди,им даже не дали забрать одежду из гардероба,а продавцы вообще в одних футболках выскочили! Понимаю,что если бы это была реальная угроза, тут не до одежды,но всё же зима на улице!((
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    Анонимно 14:36
    Откуда вам знать в чем причина там? Серьезно или несерьезно?!
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    Анонимно 14:37
    А то, что за 5 минут - это хорошо
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