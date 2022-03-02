В Казани эвакуировали «Мегу»
В Казани эвакуировали ТЦ «Мега». Об этом «Реальному времени» сообщили очевидцы, информацию подтвердили в самом торговом центре.
По словам представителей комплекса, на данный момент ТЦ закрыт. Причины и длительность эвакуации пока неизвестны.
28 февраля в несколько школ Казани поступили очередные сообщения о минировании. Угрозы поступили в школы №42, 40, 21, 68 и 136. Директора действовали в соответствии с инструкцией и провели эвакуацию учебных заведений, чтобы проверить здания и быть уверенными в безопасности детей.
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