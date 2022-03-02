Газпромбанк продолжает обслуживать своих розничных и корпоративных клиентов в обычном режиме
Газпромбанк продолжает обслуживать своих розничных и корпоративных клиентов в обычном режиме. Все обязательства перед ними выполняются в полном объеме. Все физические и юридические лица — клиенты Банка имеют непрерывный доступ к денежным средствам и всем сервисам.
Пресс-релиз Министерства финансов США, распространенный вечером 24 февраля, и обновленное следом регулирование США сообщают об ограничениях Газпромбанка в части привлечения средств на американском рынке капиталов сроком свыше 14 дней. Такие ограничения не являются блокирующими (SDN) и не влияют на текущую операционную деятельность Банка.
Банк ГПБ (АО)
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