ТАСС: речь об отмене переговоров РФ и Украины не идет, сдвигается их время

Речь об отмене переговоров РФ и Украины не идет, сдвигается их время, сообщил источник ТАСС.

Согласно информации источника «РИА Новости», переговоры российской и украинской сторон должны состояться, но еще не определено их время. Переговоры могут состояться сегодняшним вечером.

Вчера президент Украины Владимир Зеленский озвучил условие для дальнейших переговоров с Россией — для этого необходимо прекратить огонь. Первая встреча российской и украинской делегации состоялась днем ранее, она длилась почти пять часов. После этого стороны сообщили о том, что для дальнейшего диалога им необходимо поехать в свои столицы для консультаций.



Руководитель российской делегации на переговорах с украинской стороной, помощник президента РФ Владимир Мединский сообщал, что следующий раунд состоится уже в ближайшие дни на белорусско-польской границе.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил, что встреча российского и украинского лидеров может состояться. Однако для этого стороны должны проработать договоренности по ключевым вопросам. По словам Лукашенко, переговоры делегации двух стран важны как стартовая площадка для возможной встречи двух президентов. Чтобы она состоялась, обе стороны должны подготовить вопросы для обсуждения, в том числе по таким направлениям, как демилитаризация и денацификация.

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Маргарита Головатенко