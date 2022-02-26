Сборная России отказалась участвовать в этапах Кубка мира из-за решения IBU о нейтральном статусе

Союз биатлонистов России подверг критике решение (IBU) Международного союза биатлонистов предложить выступать российским спортсменам в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине. Это означает, что на всех соревнованиях не будет звучать гимн Российской федерации, а биатлонисты не смогут получать очки в зачеты Кубка наций и эстафет



«СБР не нарушал никаких положений Конституции, либо иных правил IBU, чтобы российских спортсменов лишили права выступать с национальным флагом и гимном, и им было предложено соревноваться в нейтральном статусе.

Также в заявлении говорится, что решение IBU нарушает основополагающие принципы Олимпийской хартии и дискриминирует Россию и российских спортсменов, несовместимо с принадлежностью к олимпийскому движению. В СБР заявили, что будут отстаивать права спортсменов в суде.



«Чтобы не подвергать российских спортсменов риску унижения и исключить угрозу их безопасности на оставшихся этапах Кубка мира и Кубка IBU, СБР принял решение не участвовать в этих соревнованиях», — говорится в заявлении Союзе биатлонистов России.