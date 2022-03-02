С начала года в Казани за нарушения на парковках блокираторы колес применили 69 раз

В Казани за нарушение правил пользования муниципальными парковками блокираторы колес с начала этого года применили 69 раз, сообщили в мэрии города.



Всего с начала действия новых мер — с 22 декабря прошлого года — к этой мере прибегли 120 раз. За нарушение правил пользования парковками возбудили 101 административное дело, 64 из них — в этом году.

Напомним, в соответствии с новой мерой воздействия на нарушителей правил пользования муниципальными парковками в Казани на автомобили автовладельцев, оставивших машины без госномеров, устанавливают блокираторы колес до выяснения обстоятельств.

Фото: realnoevremya.ru

С момента действия новой меры за месяц шесть устройств сломали или украли, однако всех злоумышленников нашли.

— Кто-то говорил: думал, хулиганы установили. Разные причины придумывали. Кто-то говорил: я пнул — отвалился сам. Чего только не придумают. По ним материалы составлены, — рассказал исполняющий обязанности председателя комитета по транспорту Казани Марат Хисамутдинов.

Маргарита Головатенко