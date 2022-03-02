Исследование: в Казани медицинский представитель может зарабатывать до 155 тысяч рублей

Фото: Максим Платонов

В столице Татарстана медицинский представитель может зарабатывать до 155 тысяч рублей в месяц. Такие данные приводит сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

Чтобы претендовать на такое заработное предложение, соискателям необходимо иметь опыт работы в международных компаниях, ведения переговоров с крупными клиентами. Стаж в указанной должности должен составлять как минимум три года.

Фото: Максим Платонов

Зарплату в размере 37—43 тысяч рублей могут получать соискатели со средним профессиональным или неполным высшим образованием. Профиль должен быть медицинским или фармацевтическим. Также необходимо знать медицинскую терминологию и др.

На самую высокую зарплату медицинские представители могут претендовать в Москве (250 тысяч рублей), Санкт-Петербурге (210 тысяч рублей) и Екатеринбурге (170 тысяч рублей). Соискателям необходимо обладать знанием регионального рынка фармацевтических препаратов, медицинских товаров и оборудования.

Вчера аналитики сайта по поиску работы hh.ru назвали вакансии из сфер с самым высоким спросом на специалистов в Татарстане. Среди них — продавец с зарплатой от 41 до 63 тысяч рублей, контролер станочных и слесарных работ с зарплатой от 35 до 48,7 тысячи рублей и др.

Диана Жиленкова