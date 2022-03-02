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Байден считает, что Россия изначально планировала операцию на Украине

01:54, 02.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Байден считает, что Россия изначально планировала операцию на Украине
Фото: wikipedia.ru

Россия отвергла попытки дипломатического решения проблем безопасности в Европе вместе с Западом, потому что изначально планировала проведение специальной операции на Украине. Такое мнение выразил президент США Джо Байден.

— Он считал, что Запад и НАТО не ответят. И он считал, что сможет расколоть нас здесь, на родине. Путин ошибался. Мы были готовы, — приводит ТАСС предстоящее обращение к Конгрессу США с ежегодным посланием «О положении страны».

Фото: pixabay.com

В день начала проведения военной операции на территории Украины Байден заявил, что Америка и ее союзники ответят России единым и решительным образом. До этого он подчеркивал, что США не имеют никакого желания сражаться с РФ, однако намерены донести, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

Татьяна Леухина
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