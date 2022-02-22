Байден считает, что Россия начала вторжение на Украину

Президент США Джо Байден заявил, что Россия начала вторжение на Украину. По его словам, Соединенные Штаты продолжат помощь украинскому государству в сфере обороны.

Байден добавил, что США не имеют никакого желания сражаться с Россией, однако намерены донести, что будут защищать каждый дюйм территории НАТО.

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Как отметил лидер США, если Россия не выведет свои войска из Белоруссии, то произойдет и перемещение американских войск.

Также он анонсировал новые санкции против России на фоне признания с ее стороны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Как пояснил Байден, ограничения затронут суверенный долг РФ и российские элиты. Лидер США признал, что меры против России скажутся на американской экономике.

Диана Жиленкова