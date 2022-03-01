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ITF приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии

22:17, 01.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
ITF приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии
Фото: pxhere.com

Международная федерация тенниса (ITF) объявила о приостановке членства федераций тенниса России и Белоруссии и об отмене турниров в этих странах. Об этом пишет ТАСС.

Российские и белорусские теннисисты смогут участвовать индивидуально в турнирах Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) и Женской теннисной ассоциации (WTA), при этом спортсмены будут временно отстранены от юниорских турниров.

Фото: pixabay.com

Вчера Совет Международной федерации хоккея (IIHF) отстранил сборные России и Белоруссии от международных соревнований на неопределенный срок. Также Россию лишили права на проведение молодежного чемпионата мира 2023 года из-за ситуации на Украине.

Татьяна Леухина
СпортОбщество

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