Секретарь СНБО Украины пригрозил превентивным ударом по Белоруссии

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что не исключает возможность нанесения превентивного ракетного удара по Белоруссии. Об этом сообщает ТАСС.

«При необходимости, если будет принято решение верховного главнокомандующего это сделать, оно будет принято», — сказал Данилов

Фото: pixabay.com

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду, что конфликт на Украине не перерастет в мировой.

— Дай бог, чтобы он не перерос в планетарный, — приводят его слова СМИ.

Также, по мнению президента, полное игнорирование Западом системы безопасности привело к эскалации напряженности в регионе. Об этом он заявил сегодня на заседании Совета безопасности страны.

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Максим Кокунин