«Война не началась, война заканчивается»: Раифский монастырь поддержал обращение отца Андрея Ткачева

Фото: кадр из видео YouTube

Сегодня на официальном сайте одного из старейших в Татарстане — Раифского Богородицкого мужского монастыря Русской православной церкви опубликовано обращение к православным протоиерея Андрея Ткачева, священнослужителя Русской православной церкви, клирика храма святителя Василия Великого, Патриаршего подворья в селе Зайцево Одинцовского района Московской области, проповедника и миссионера.

Пятнадцатиминутное обращение уроженца Львова отца Андрея выложено на youtube-канале священнослужителя еще 25 февраля и набрало уже почти миллион просмотров. «Мы не уйдем никуда от этих вопросов, которые перед нами стоят. Война не началась. Война заканчивается», — говорит Ткачев.

— Между посевом и жатвой должно пройти время. Посеяли восемь лет назад — жните. А как вы хотели? Если бы посеяли вчера, а пожали сегодня, то, конечно же, хватило бы котячьего ума понять, за что получаешь. Но поскольку посеяли давно, то уже забыли, за что. Соломон сказал — между посевом и жатвой происходит время, поэтому сыны человеческие не понимают смысла наказания, — говорит священнослужитель.

По словам Ткачева, православные никого не называют врагами, кроме дьявола. «Мы будем молиться Богу и переживать о наших братьях и сестрах по обе стороны конфликта».

— Скрепите сердце ваше, снабдите души ваши, Библию в руки, крестное знамение на чело — и движемся в сторону Великого поста, да принесет он мир в души наши и во всю вселенную. Завтра поминовение усопших, Троицкая родительская, а ближайшая неделя — неделя о Страшном суде. Очень уместно. Неделя о Страшном суде. И заговение на мясо, следующая — сырная. Милосердный Христос да помилует, да очистит, да укрепит тех верных своих по именам. А Господь верных своих знает.