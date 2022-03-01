Вечером на дорогах Казани образовались 9-балльные пробки

Фото: Максим Платонов

На казанских дорогах образовались сильные заторы. По данным сервиса «Яндекс.Карты», появившиеся пробки оцениваются в 9 баллов.

Движение затруднено в различных точках города. Например, заторы наблюдаются на улицах Пушкина, Лево- и Право-Булачной, Дзержинского, Островского, Бутлерова, Карла Маркса, Вишневского, Николая Ершова, Достоевского, Аделя Кутуя и др.

Фото: скриншот

Также пробки образовались на улицах Аграрной, Академика Арбузова, Гвардейской, Декабристов, Короленко, Серова, Тэцевской, Копылова, а также на проспектах Победы, Ямашева и Ибрагимова.

Накануне синоптики предупреждали, что в первые дни весны в Татарстане осадки будут маловероятными, однако на дорогах может образоваться сильная гололедица. В субботу ожидается ухудшение погодных условий, в том числе метель.

Диана Жиленкова