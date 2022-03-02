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Сегодня в Татарстане ожидается до -5 градусов

05:27, 02.03.2022
Сегодня в Татарстане ожидается до -5 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В среду, 2 марта, в Татарстане прогнозируется облачная погода с прояснениями. Преимущественно без осадков. Утром местами туман.

Ветер северный с переходом ночью на юго-западный слабый до умеренного, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Максимальная температура воздуха днем составит 0..-5 градусов. В Казани ожидается от -1 до -3 градусов. В Набережных Челнах синоптики прогнозируют от -2 до -4 градусов.

Общество Татарстан

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