День в истории 6 июля: встреча основателей The Beatles, Универсиада в Казани, Сабантуй в Москве
Ключевые годовщины, дни рождения, интересные грядущие события 6 июля 2024 года
Сегодня в Москве пройдет Сабантуй. 6 июля отмечают Международный день Днепра. Четыре года назад появилась Комиссия при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка, 11 лет назад в Казани открылась Всемирная летняя Универсиада, 117 лет назад родилась мексиканская художница Фрида Кало. Главные события дня, ожидающиеся и прошедшие, — в традиционном обзоре «Реального времени».
Повестка
- Международный фестиваль народного творчества тюркских народов «Чатыр тауда җыен».
- Всероссийские соревнования по теннису на «Кубок Ельцина — 2024» среди юниоров и юниорок до 19 лет.
- Мероприятие по плаванию на открытой воде Swiyaga island run 2024.
- Музыкальный вечер «Октава» в Лядском саду.
- Старт «Больших семейных выходных». Мероприятия продлятся до 8 июля.
- Фестиваль «Большой семейный пикник» в казанском парке Горького.
- Татарский народный праздник «Сабантуй» в Москве.
Кто родился: художники Марк Шагал и Фрида Кало
- 1796 — российский император в 1825—1855 годах, отец Александра II Николай I (скончался 2 марта 1855 года). В день присяги Николая 26 декабря 1825 года произошло восстание декабристов. Царствование императора закончилось крупнейшим внешнеполитическим крахом. Крымская война 1853—1856 годов продемонстрировала организационную и техническую отсталость России от западных держав, привела к ее политической изоляции.
- 1885 — советский конструктор ракетной техники Владимир Артемьев (скончался 11 сентября 1962 года). Он один из основных авторов «Катюши» — первой созданной в СССР мобильной многозарядной реактивной системы залпового огня. В период Великой Отечественной войны Артемьев также сделал много других изобретений в области военной техники. В послевоенное время работал главным конструктором ряда научно-исследовательских и проектных институтов, занимаясь разработкой и созданием новых образцов ракетных снарядов.
- 1887 — русский и французский художник Марк Шагал (скончался 28 марта 1985 года). Это один из самых известных представителей художественного авангарда XX века.
- 1907 — мексиканская художница Фрида Кало (скончалась 13 июля 1954 года). Ее художественный стиль характеризуют как наивное искусство или фолк-арт. Кало наиболее известна автопортретами. У Фриды был роман с революционным деятелем Львом Троцким.
- 1935 — буддистский духовный лидер Далай-лама.
- 1940 — первый президент Казахстана в 1990—2019 годах Нурсултан Назарбаев.
- 1946 — 43-й президент США в 2001—2009 годах Джордж Буш-младший. Восемь лет правления Буша ознаменовались началом глобальной войны США против международного терроризма, кризисом ипотечного кредитования, а также высказываниями, получившими в народе название «бушизмов». Как в самой Америке, так и в других странах президента критиковали за военные кампании в Афганистане и Ираке, которые обернулись для страны большими человеческими потерями и ежегодными бюджетными расходами в сотни миллиардов долларов.
- 1946 — американский актер Сильвестр Сталлоне. Оглушительный успех имел фильм «Рокки» со Сталлоне в главной роли. Позже артист подкрепил свой успех тремя фильмами про Джона Рэмбо, картинами «Кобра», «Скалолаз», «Разрушитель», «Специалист» и другими. Всего в фильмографии актера более 50 киноработ.
Кто скончался: музыкант Луи Армстронг и писатель Василий Аксенов
- 1535 — английский писатель Томас Мор (родился 7 февраля 1478 года). Автор знаменитой «Утопии» был не только писателем, но и политиком и религиозным деятелем. Очень долго Мор колебался между служением церкви и государству. В конце концов, он выбрал последнее, хотя и вел весьма аскетичный образ жизни.
- 1893 — французский писатель Ги де Мопассан (родился 5 августа 1850 года). За 11 лет литературной деятельности он создал шесть романов («Жизнь», «Милый друг», «Сильна как смерть» и другие), около 300 новелл, повести, книги путевых очерков, пьесы и даже драму. Причем Мопассан писал не только художественную прозу, но и много статей, которые он регулярно печатал в газетах. В России первыми пропагандистами французского автора были Тургенев и Толстой.
- 1962 — американский писатель Уильям Фолкнер (родился 25 сентября 1897 года). Его первые три романа не произвели большого впечатления ни на критику, ни на читателей. Но Фолкнер не сдался, и четвертый роман «Шум и ярость» получил блестящие отзывы. А в 1950 году писатель был удостоен Нобелевской премии по литературе.
- 1971 — американский джазовый музыкант Луи Армстронг (родился 4 августа 1901 года). Артист стал одной из основных фигур в джазе двадцатых годов. Он оказал огромное влияние на музыку ХХ века. Виртуозный трубач и мастер импровизации сотрудничал с известными музыкантами самых разных стилей: блюз, церковное пение, джаз, а также снялся более чем в 50 музыкальных фильмах.
- 1992 — советский актер Всеволод Сафонов (родился 9 апреля 1926 года). Всесоюзную славу ему принесла работа в фильме «Белорусский вокзал». Среди других значимых работ Сафонова в кино — роли в картинах: «Цель его жизни», «Пять дней — пять ночей», «Тишина», «Гиперболоид инженера Гарина», «Щит и меч», «Укрощение огня», «Совесть», «Жизнь и смерть Фердинанда Люса» и другие.
- 2008 — советская и российская актриса Нонна Мордюкова (родилась 25 ноября 1925 года). Она дебютировала в роли Ульяны Громовой в фильме «Молодая гвардия». Всего в фильмографии актрисы около 62 картин, среди которых наиболее известны «Простая история», «Вокзал для двоих», «Они сражались за Родину», «Бриллиантовая рука», «Родня» и другие.
- 2009 — советский и российский писатель Василий Аксенов (родился 20 августа 1932 года). Он появился на свет в Казани в семье партийного работника. Родители будущего писателя были репрессированы, и до 16 лет он воспитывался в детском доме, затем у тети. Известность приобрел после публикации» повести «Коллеги», по которой вскоре был снят кинофильм. Также он написал повести «Звездный билет», «Апельсины из Марокко», романы «Остров Крым», «В поисках грустного бэби», «Москва Ква-Ква», «Редкие земли» и другие. Его имя носит литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест», который ежегодно проходит в Казани.
Праздники: День кооперативов и День Днепра
- Международный день кооперативов. Цель праздника — привлечение внимания к кооперативам, содействие расширению партнерских связей между международным кооперативным движением и правительством, неправительственными организациями.
- Международный день Днепра. Экологический праздник, посвященный реке, которая занимает четвертое место в Европе по длине и площади бассейна после Волги, Дуная и Урала. Дата была учреждена в 2002 году во время проведения Международного Днепровского форума общественных экологических организаций Белоруссии, России и Украины.
- Всемирный день поцелуя. Неофициальный праздник придумали в Великобритании. В этот день во многих странах проводят различные конкурсы поцелуев, участники которых имеют шанс выиграть призы.
События в истории: основание Иркутска, испытание вакцины от бешенства, выход фильма «Форрест Гамп»
- 1661 — на правом берегу Ангары, напротив устья Иркута, появился сибирский острог, заложенный казаками под командованием Якова Похабова. Впоследствии он превратился в город Иркутск. Сегодня это один из крупнейших и развитых городов Сибири.
- 1785 — доллар официально стал национальной валютой США. В 1792 году был создан Филадельфийский монетный двор, где чеканили первые американские доллары. Внешний облик бумажного доллара постоянно менялся. Свой современный вид он получил в 1928 году.
- 1885 — вакцина против бешенства впервые была испытана на человеке. Им стал 9-летний Йозеф Майстер. Мальчика укусила бешеная собака, и его мать обратилась к Луи Пастеру — знаменитому микробиологу и химику. У Пастера не было лицензии врача, и лечить ребенка он не имел права. Но было очевидно, что без лечения мальчик умрет, и ученый решился. Мальчик стал первым человеком, вылеченным от бешенства. В благодарность за свое спасение Майстер всю жизнь ухаживал за могилой ученого и работал сторожем в Институте Пастера.
- 1902 — в России спустили на воду эскадренный броненосец «Орел». Эскадренный броненосец «Орел» участвовал в Русско-японской войне 1904—1905 годов. В апреле 1921-го его разоружили и превратили в плавучий корабль-склад, а в сентябре 1922-го исключили из списков (по другим данным, в 1923 году) и разобрали на металл.
- 1957 — произошла встреча 16-летнего Джона Леннона и 15-летнего Пола Маккартни. Она стала по-настоящему судьбоносной для истории рок-музыки — появилась легендарная группа The Beatles, состав которой пополнили Джордж Харрисон и Ринго Старр. Считается, что «битломания» зародилась после их выступления в Лондоне 13 октября 1963 года — концерт, который показывали по телевидению, посмотрели примерно 15 млн зрителей. В апреле 1970 года, одновременно с выпуском сольного диска, Маккартни официально заявил, что группа The Beatles распалась. Спустя 9 лет он пытался воссоединить группу в прежнем составе, но в 1980-м убили Леннона. Планам не суждено было сбыться. Сам Маккартни и Старр музыкальную карьеру продолжают сольно.
- 1964 — в Великобритании вышел в прокат фильм «Вечер трудного дня», в главных ролях снялись участники группы The Beatles. Он не смог стать первым по кассовым сборам в Великобритании (лидировал «Голдфингер»), зато это первая в истории британского музыкального кино картина, получившая две номинации на премию «Оскар».
- 1994 — на экраны кинотеатров США вышел фильм «Форрест Гамп». В первый же уик-энд после выхода картина собрала около 24,5 миллиона долларов. На церемонии вручения премии «Оскар» ей досталось шесть статуэток. По результатам 1994 года «Форрест Гамп» занял первое место по сборам в США.
- 1994 — Верховный совет Казахстана решил перенести столицу страны из Алма-Аты в Акмолу. Официально город был объявлен новой столицей Казахстана 10 декабря 1997 года, а 6 мая 1998 года она получила новое имя — Астана. 9 марта 2019 года Нурсултан Назарбаев заявил об уходе в отставку. На посту президента его сменил Касым-Жомарт Токаев, который предложил переименовать столицу в Нур-Султан. А 17 сентября 2022 года Токаев подписал указ об обратном переименовании столицы Казахстана.
- 2012 — в Свияжске провели первый Международный фестиваль духовной музыки «Музыка веры». Он проходил в церкви святителя Германа при поддержке Министерства культуры РТ и был придуман для того, чтобы объединить представителей разных социальных сфер, конфессий и мировоззрения и приобщить людей широкого круга к искусству музыки.
- 2013 — в Казани открылась XXVII Всемирная летняя Универсиада. Церемония собрала на стадионе «Казань Арена» 45 тысяч человек. В состязаниях приняли участие более 10 тысяч спортсменов из 175 стран, боровшихся за 351 комплект медалей в 27 видах спорта.
- 2018 — прошел заключительный для татарстанской столицы, шестой по счету в играх чемпионата мира по футболу четвертьфинальный матч. На «Казань Арене» сразились сборные Бразилии и Бельгии. Матч закончился победой последних со счетом 2:1. Сборная Бельгии повела в счете после того, как на 13-й минуте бразильский полузащитник Фернандиньо забил мяч в собственные ворота. На 31-й минуте Кевин Де Брейне удвоил преимущество бельгийцев после передачи Ромелу Лукаку. Во втором тайме Ренато Аугусто (76-я минута) сократил отставание в счете и установил окончательный счет на табло. Матч собрал аншлаг — его посетили более 42 тысяч болельщиков.
- 2018 — члены Комитета по социальной политике Госсовета Татарстана одобрили концепцию проекта федерального закона о повышении в стране пенсионного возраста: проголосовали за девять депутатов, против — трое. На тот момент, по данным, озвученным управляющим отделением ПФР по РТ Эдуардом Вафиным, число пенсионеров в республике достигало 1,1 млн при населении в 3,9 миллиона. Вафин отметил, что первые годы после выхода на пенсию продолжают работать более 50% новоиспеченных пенсионеров. Против поспешного принятия документа тогда выступили в Федерации профсоюзов РТ.
- 2018 — Россия и Объединенные Арабские Эмираты договорились об отмене визового режима между странами. Документ подписан в Казани министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым и министром иностранных дел ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заедом Аль Нахайяном.
- 2020 — в республике появилась Комиссия при президенте Татарстана по вопросам сохранения и развития татарского языка как постоянно действующий консультативный орган. В ее задачи входит изучение и распространение лучших методик преподавания татарского, определение проблемных вопросов его сохранения и выработка подходов к их разрешению, содействие популяризации знаний о нем, развитие полилингвального образования, речевой культуры и литературного татарского языка, а также совершенствование издательской деятельности на татарском.
- 2023 — в Казани стартовал «Всероссийский день поля» — четырехдневный форум с выставкой, которая собрала свыше 250 компаний агропромышленного комплекса со всей страны, а также 10-й открытый чемпионат России по пахоте. Для участия в мероприятиях, как и анонсировалось, прибыл министр сельского хозяйства и продовольствия России Дмитрий Патрушев.
- 2023 — первый опытный модернизированный в Казани стратегический ракетоносец Ту-160М приступил к выполнению программы государственных совместных испытаний. Тестирование проводится экипажами Минобороны России и разработчика.
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