Бизнес-обзор: «Содружество» ищет инкассаторов, имущество экс-главы «Заинского сахара» пустят с молотка

Подборка деловых новостей Татарстана минувшей недели. Часть 18-я

Фото: Максим Платонов

На уходящей неделе татарстанский бизнес преимущественно обновлял команду топ-менеджеров. Так, сменилось руководство у казанской УК «XXI век», поставщика нефтяников и газовиков — предприятия «ПЛКГРУП», мебельного производителя Stanisferrum и других. Пригородная пассажирская компания «Содружество» объявила большую закупку на услуги инкассации и эквайринга, а кредиторы экс-директора «Заинского сахара» намерены пустить его активы с молотка. Подробнее — в очередном еженедельном обзоре «Реального времени».



Перевозчик пригородного сообщения ищет инкассаторов



Компания «Содружество», которая осуществляет пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном сообщении в двух федеральных округах — Приволжском и Уральском, на этой неделе объявила 13 закупок на услуги инкассации. Общая сумма тендеров — 17,7 млн рублей.

Инкассаторы перевозчику нужны в поезда пригородного сообщения и дальнего следования на территории Татарстана, Башкортостана, Чувашии, Удмуртии, Пермского края и Кировской области. По Свердловской — специалистов этого профиля компания ищет для работы только в пригороде. Еще один конкурс «Содружество» объявило в понедельник на услуги эквайринга (ПАО ВТБ инновационная мобильность), начальная цена закупки — 10 млн рублей.

Компания на рынке представлена с октября 2009 года и первоначально работала в качестве агента ОАО «РЖД» по оформлению билетов. С 1 января 2011 года выполняет функции перевозчика. Полигон обслуживания включает 9 российских регионов: Татарстан, Удмуртия, Чувашия, Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Кировская, Свердловская области и Пермский край. Акционерами «Содружества» выступают ОАО «РЖД», правительства Татарстана и Удмуртии.

Маршрутная сеть насчитывает более 140 пар пригородных поездов. По данным перевозчика, ежедневно услугами его электричек пользуются 24 тысячи пассажиров. В минувшем году, по данным «СПАРК-Интерфакс», компания заработала 1,2 млрд рублей, чистая прибыль составила 45,3 млн.

Маршрутная сеть перевозчика насчитывает более 140 пар пригородных поездов. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Кредиторы Шамиля Мингазова определят порядок продажи его имущества с молотка

Конкурсный управляющий банкрота Шамиля Мингазова, бывшего руководителя АО «Заинский сахар», сообщил о предстоящем 19 июля собрании кредиторов, где предстоит определить порядок, сроки и условия реализации имущества должника.

Мингазов с декабря прошлого года банкрот, основанием послужили требования «Заинского сахара» о взыскании убытков, которые суд удовлетворил на сумму в 373 млн рублей. В компании считают, что в течение 2015—2017 годов прежний директор продавал сахар аффилированным и подконтрольным лицам, а само предприятие этих денег не получило.

В марте 2020 года Шамиль Мингазов получил условный срок в 4,5 года по уголовному делу о растрате сырья на предприятии. В октябре 2022 года вновь предстал перед судом по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями с ущербом в 120 млн рублей. Потерпевшими по делу признали ФНС и «Заинский сахар». Вину Мингазов не признал, как и по первому уголовному делу.

В октябре 2022 года Шамиль Мингазов вновь предстал перед судом по обвинению в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями с ущербом в 120 млн рублей. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Смена топов в УК «XXI век», производителя мебели и поставщика «Газпрома»

Со вторника в казанской управляющей компании «XXI век», которая обслуживает дома одноименного жилого комплекса, новый директор. Кресло Никиты Кулакова, который руководил предприятием последние два года, занял Александр Туркин. Под управлением этой УК, согласно открытым данным, находится 28 многоквартирных домов. Офис — на ул. Курской, 20.

Новый шеф Туркин прежде руководил другими управляющими компаниями того же застройщика «Ак Барс Дом»: УК «Тулпар», «Чистое небо» — и сейчас возглавляет ряд из них: УК «Солнечный город», «Дома у сада». Наибольший оборот в управляющей компании «XXI век», в том году он составил 336 млн, чистая прибыль — 1,8 млн рублей.

Со вторника в казанской управляющей компании «XXI век», которая обслуживает дома одноименного жилого комплекса, новый директор. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В этот же день сменилось руководство в казанской компании «ПЛКГРУП», которая выпускает и поставляет технологическое оборудование для нефтегазового комплекса. Сама производственная площадка находится в Сокурах Лаишевского района. С 2 июля фирму возглавил ее бенефициар Марат Ахлямов, до 2015 года ему принадлежало еще одно лаишевское предприятие по выпуску холодильного оборудования.

Основная компания производит оборудование для химической, нефтяной и газовой промышленности, ее заказчиками выступают структуры «Новатэка», «Газпрома», «Лукойла», «Татнефти», «Танеко» и других компаний. В прошлом году предприятие показало выручку в 811,4 млн, чистую прибыль в 65,7 млн рублей.

В этот же день сменилось руководство в казанской компании «ПЛКГРУП», которая выпускает и поставляет технологическое оборудование для нефтегазового комплекса. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Схожие кадровые перестановки и у казанского мебельного производства «ПК «Мобилиус», которое выпускает офисную, торговую и лабораторную мебель под брендом Stanisferrum. Ее собственник также сам встал у руля компании. Фирмой в первые годы руководили ее сооснователи Евгений Никонов и Наиль Гилязиев. С декабря 2023 года ею единолично владеет москвич Станислав Мичуров, который в тот же период сменил директора на Никиту Жесткова. Последний недавно возглавил мебельную фирму своего отца Валерия Жесткова, и с понедельника Мичуров сам руководит ООО «ПК «Мобилус».

У московского предпринимателя еще одно мебельное предприятие «Станисферрум» в Химках. Компания появилась в 2017 году, когда ее учредители решили выпускать собственное торговое оборудование, лабораторную и офисную мебель. Производственную площадку создали в Казани.