Болгария может стать посредником переговоров между Россией и Украиной
Болгария может предложить провести переговоры между Россией и Украиной на саммите НАТО. Об этом заявил и. о. премьер-министра страны Димитар Главчев, сообщает «Интерфакс».
Димитар Главчев подчеркнул, что Болгария могла бы выступить в роли посредника на таких переговорах. Он добавил, что готов выступить с соответствующим предложением, но для этого необходимо получить согласие обеих сторон.
По словам премьер-министра, такие переговоры должны соответствовать Уставу и международному праву. Это, по его мнению, является безоговорочным условием. Стоит отметить, что ранее посредничество в урегулировании конфликта предлагал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Во время визита в Киев он призвал к прекращению огня, а в Москве пообещал продолжить усилия по мирному урегулированию.
Стоит подчеркнуть, что сегодня президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта.
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