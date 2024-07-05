Болгария может стать посредником переговоров между Россией и Украиной

Болгария может предложить провести переговоры между Россией и Украиной на саммите НАТО. Об этом заявил и. о. премьер-министра страны Димитар Главчев, сообщает «Интерфакс».

Димитар Главчев подчеркнул, что Болгария могла бы выступить в роли посредника на таких переговорах. Он добавил, что готов выступить с соответствующим предложением, но для этого необходимо получить согласие обеих сторон.

По словам премьер-министра, такие переговоры должны соответствовать Уставу и международному праву. Это, по его мнению, является безоговорочным условием. Стоит отметить, что ранее посредничество в урегулировании конфликта предлагал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Во время визита в Киев он призвал к прекращению огня, а в Москве пообещал продолжить усилия по мирному урегулированию.

Стоит подчеркнуть, что сегодня президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил, что Москва выступает за полное и окончательное завершение конфликта.