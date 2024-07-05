В России магазины могут обязать согласовывать вывески с жильцами

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Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного суда России рассмотрит вопрос о необходимости согласования оформления и вывесок магазинов с жильцами домов. В качестве примера будет рассмотрен магазин «Пятерочка» в Краснодаре, сообщает «Интерфакс».

Вопрос о согласовании вывесок с жильцами дома возник между ООО «Агроторг» (одна из структур X5 Group), Ольгой Джиоевой, у которой ретейлер арендовал помещение под магазин в жилом доме, и управляющей компанией дома — ООО «Территория комфорта». Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда разберет этот вопрос в рамках дела с их участием.