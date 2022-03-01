Ак Барс Банк повысил ставки по вкладам до 20% годовых

Ак Барс Банк изменил условия по сберегательным продуктам — вкладам в рублях и валюте, накопительным счетам и картам. Изменения вступили в силу с 1 марта 2022 года.

Максимально возможная ставка по вкладу «Алтын» в рублях достигает 20% годовых. Наибольшая доходность доступна при выполнении дополнительных условий — ознакомиться с ними можно на сайте. Минимальная гарантированная ставка по вкладу «Алтын» в рублях — 18,25% сроком на 31 день, 15,5% — на 181 день.

Открыть срочный вклад «Просто поймать момент» в рублях можно по ставке до 19% годовых. Срочный вклад категории «Просто накопить» теперь доступен по повышенной ставке в рублях до 16,25% сроком на 31 день, 6% — в долларах.

Процентная ставка по накопительному счету «Доходный» варьируется от 6,65% до 10,15% в зависимости от суммы остатка на счете и наличия Коробки. Прием на счет в иностранной валюте (доллар, евро) осуществляется по фиксированной ставке 3%.

Ак Барс Банк также прекращает прием любой валюты во вклад категории «Просто преумножить». Пролонгация вклада будет осуществляться по ставке вклада до востребования в соответствующей валюте.

Банк продолжает обслуживание клиентов в штатном режиме. Все вклады и накопительные счета доступны в полном объеме, банк предлагает по ним максимальную доходность. Клиенты могут открывать депозиты и пополнять их как в отделениях банка, так и в приложении Ак Барс Онлайн. Банк выполняет все обязательства по начислению и выплате процентов, а также выдаче средств со счетов клиентов.

ПАО «АК БАРС» БАНК

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