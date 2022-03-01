Аудитория «Реального времени» за два первые месяца 2022 года достигла почти 5 миллионов уникальных пользователей

За январь и февраль 2022 года аудитория интернет-газеты «Реальное время» достигла почти 5 миллионов уникальных пользователей. Таковы данные счетчика «Яндекс.Метрика».

Для сравнения, с 1 января по 25 октября 2021 года их число оценивалось в 20 миллионов. Общее количество визитов на сайт газеты превышало 64,2 миллиона.



Наиболее популярными материалами «Реального времени» за первые два месяца 2022 года у читателей стали новости о специальной военной операции России на Украине — для них создан отдельный сюжет, информация о январских протестах в Казахстане и о международной повестке. Активно посетители сайта интернет-газеты читают и материалы и новшествах в российском законодательстве и новых законодательных инициативах.

«Реальное время» читают не только в Татарстане, но и за его пределами — в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Уфе, Екатеринбурге, Челябинске, Новосибирске, Ижевске и других российских городах. Материалами интернет-газеты активно интересуются лица в возрасте от 25 лет, наиболее всего они востребованы у граждан старше 55 лет.

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Татьяна Демина