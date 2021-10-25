Аудитория «Реального времени» в 2021 году превысила 20 млн уникальных пользователей — много это или мало?
С 1 января по 25 октября 2021 года аудитория интернет-газеты «Реальное время» превысила 20 миллионов уникальных пользователей. Это в два раза больше, чем за 1 января — 17 сентября пандемийного 2020 года.
По данным счетчика «Яндекс.Метрика», по сравнению с результатами аналогичного периода 2020 года аудитория издания выросла более чем на 43,4%.
Общее количество визитов на сайт газеты с начала года составило более 64,2 миллиона, то есть в среднем каждый посетитель заходил в этом году на сайт газеты трижды. В среднем читатель проводит с изданием почти две с половиной минуты.
Отметим, с 1 января по 10 декабря 2020 года аудитория интернет-газеты «Реальное время» составила более 15 млн уникальных пользователей.
Наиболее популярными материалами за первые десять месяцев 2021 года стали наши ежедневные подборки новостей о коронавирусе в Татарстане, России и мире, спортивные новости и материалы, новости о происшествиях и о ситуации с ценами на различных рынках.
«Реальное время» читают в Татарстане, Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Башкирии, Краснодарском крае. Популярностью материалы интернет-газеты пользуются также у жителей Свердловской, Самарской и Новосибирской областей, в зарубежных странах. Чаще всего ими интересуются граждане старше 55 лет, лица в возрасте от 35 до 44 лет и от 25 до 34 лет.
Редакция «Реального времени» благодарит читателей за внимание и доверие к нашему изданию как источнику информации. Подписывайтесь на наши рассылки и аккаунты в соцсетях:
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20 миллионов уникальных пользователей сайта менее чем за год — это:
- В два раза больше, чем за январь — сентябрь 2020 года — было 10 миллионов уникальных пользователей.
- Чуть меньше, чем одна седьмая населения России, — по подсчетам Росстата, на начало этого года в стране зарегистрировано 146 млн человек.
- Почти 70% населения Приволжского федерального округа — по последним данным Росстата, в 14 его регионах проживало чуть более 29 млн человек.
- Почти пять республик Татарстан и почти 17 ее столиц — по данным Татарстанстата, в регионе и в Казани на начало 2021 года проживало 3,9 млн и 1,2 млн человек соответственно.
- Население Москвы и Московской области — по оценке Росстата, на начало 2021 года оно лишь немного превысило отметку в 20 млн жителей.
- Почти две Белоруссии и почти половина Украины — их население на 1 января 2020 года оценивалось в 9,3 млн и 41,6 млн человек соответственно.
- 16% от общего числа российских интернет-пользователей — оно, по результатам международного исследования Global Digital, на начало 2021-го достигло 124 миллионов.
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