В Татарстане рассмотрят историко-культурную ценность промышленной трубы в селе Ключищи

Фото: из архива экскурсовода Ирины Кримштейн

Общественные организации Татарстана обратились в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия с просьбой остановить разбор промышленной трубы кирпичного завода в селе Ключищи Верхнеуслонского района. Как пояснили в комитете, сейчас создана комиссия для рассмотрения историко-культурной ценности объекта.



В настоящий момент промышленная труба включена в перечень объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. По итогам работы комиссии будет вынесен на рассмотрение вопрос о включении промышленной трубы в список выявленных объектов культурного наследия, сообщает комитет в своем аккаунте в Instagram.

Фото: из архива экскурсовода Ирины Кримштейн

Высота объекта составляет 35 метров. Как рассказала казанский краевед Лариса Лукьянова, это последняя труба от старого завода. Сносить ее начали на прошлой неделе. А подготовка стартовала еще осенью. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Диана Жиленкова