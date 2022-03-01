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Ак Барс Банк запустил акцию «Первый пенсионер»

10:18, 01.03.2022

Ак Барс Банк проводит акцию «Первый пенсионер» и дополнительно начисляет 1000 рублей клиентам, получающим пенсию или другое регулярное пособие.

Для участия в акции необходимо оформить карту «МИР Забота» Ак Барс Банка и дождаться зачисления первой пенсионной выплаты. Вознаграждение начисляется единоразово на счет карты не позднее 15 числа месяца следующего месяца.

Держателям карты «Забота» Ак Барс Банка предоставляется бесплатное обслуживание, снятие наличных без комиссии, а также скидка на проезд в общественном транспорте. Оформить карту и подробнее ознакомиться с условиями акциями можно на сайте банка.

Срок проведения акции — с 1 февраля по 31 мая 2022 года.

ПАО «Ак Барс БАНК»

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