Казанский пороховой завод проводит испытания на полигоне — прозвучат ориентировочно 15 выстрелов

Казанский пороховой завод в рамках повседневной деятельности проводит испытания изделий в баллистическом кабинете на своем полигоне. Они пройдут с 10.00 до 15.00

Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, прозвучат ориентировочно 15 выстрелов.

Казанский пороховой завод проводит испытания изделий в баллистическом кабинете время от времени. О выстрелах жителей Казани предупреждали, например, в сентябре 2021 года.