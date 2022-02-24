Казанский пороховой завод проводит испытания на полигоне — прозвучат ориентировочно 15 выстрелов
Казанский пороховой завод в рамках повседневной деятельности проводит испытания изделий в баллистическом кабинете на своем полигоне. Они пройдут с 10.00 до 15.00
Как сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану, прозвучат ориентировочно 15 выстрелов.
Казанский пороховой завод проводит испытания изделий в баллистическом кабинете время от времени. О выстрелах жителей Казани предупреждали, например, в сентябре 2021 года.Происшествия Татарстан
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