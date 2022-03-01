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В Нижнекамске установят мемориальную доску основателю шинной промышленности Татарстана Николаю Зеленову

08:51, 01.03.2022
В Нижнекамске установят мемориальную доску основателю шинной промышленности Татарстана Николаю Зеленову
Фото: e-nkama.ru

В Нижнекамске установят мемориальную доску основателю шинной промышленности Татарстана, первому гендиректору «Нижнекамскшина» Николаю Зеленову. Об этом сообщается на официальном сайте Нижнекамского района.

Мемориал планируют разместить на подъездной части фасада дома №8 на Школьном бульваре, где Зеленов проживал с 1980 по 2019 год. Соответствующее решение было принято на сессии Нижнекамского городского Совета.

Николай Зеленов возглавлял шинное производство республики в течение 27 лет. Под его руководством построили два завода «Нижнекамскшины», стартовала масштабная программа по выпуску высокоскоростных радиальных шин и др. Зеленов является почетным гражданином Нижнекамска.

Вчера стало известно, что в Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки РФ, заслуженному деятелю науки и техники Татарстана Сурену Мирумянцу. Ее разместят на фасаде дома 17/9 по улице Правды.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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