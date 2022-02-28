В Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки и техники Татарстана Сурену Мирумянцу
В Казани установят мемориальную доску заслуженному деятелю науки РФ, а также заслуженному деятелю науки и техники Татарстана Сурену Мирумянцу. Соответствующее постановление подписал премьер-министр республики Алексей Песошин.
Отмечается, что предложение поступило от Министерства культуры РТ и Научно-производственного объединения «Государственный институт прикладной оптики». Мемориальную доску установят на фасаде дома 17/9 по улице Правды.
Недавно сообщалось, что в городе планируют установить памятник народному артисту ТАССР Рашиту Вагапову. Предполагается, что монумент расположат в сквере у Татарской государственной филармонии им. Тукая на пересечении улиц Нурсултана Назарбаева и Павлюхина.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым