Белый дом назвал условие для смягчения антироссийских санкции

США могут обсудить с Россией смягчение санкций в случае начала деэскалационных шагов на Украине. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

— Если он (президент РФ Владимир Путин, — прим. ред.) начнет делать деэскалационные шаги, я уверена, что мы можем провести такой разговор, — приводит «РИА Новости» ее слова.

Фото: wikipedia.org

Псаки добавила, что США не исключают контактов между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным. Однако сейчас американская сторона считает, что для этого неподходящий момент.

На прошлой неделе США официально ввели персональные санкции против российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. Там считают, что именно они несут ответственность за действия на Украине. Кроме того, США ввели санкции против Сбербанка и «Газпромбанка», а также банка «Открытие», «Новикомбанка», банка ВТБ и «Совкомбанка». А Джо Байден сообщил, что страна намерена ограничить возможности России вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах. Вчера Америка официально «полностью заблокировала» Российский фонд прямых инвестиций и его гендиректора Кирилла Дмитриева.



Татьяна Леухина