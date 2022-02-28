Восемь стран ЕС призвали ускорить принятие Украины в союз

Главы Болгарии, Чехии, Польши, Словакии, Словении и стран Прибалтики призвали ЕС принять меры, чтобы немедленно предоставить Украине статус страны-кандидата и начать процесс переговоров об ее вступлении в союз. Заявление опубликовано на сайте президента Польши Анджея Дуды.

За вступление Украины в союз выступили: Болгария, Чехия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Словакия и Словения, передает «РИА Новости».

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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Европейский союз. Страны НАТО во время экстренного заседания в Брюсселе в понедельник предложили оказать Украине военную и гуманитарную помощь.



Татьяна Леухина