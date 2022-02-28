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Небензя заявил, что российская операция завершится, когда Киев будет готов к демилитаризации

22:59, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Небензя заявил, что российская операция завершится, когда Киев будет готов к демилитаризации
Фото: wikimedia.org

Россия закончит военную операцию на Украине, когда Киев будет готов к демилитаризации. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.

По его словам, реальная власть на Украине сосредоточена в руках радикалов, а не президента Владимира Зеленского. Россия имела достоверную информацию о подготовке военной операции Киева против Донбасса, передает ТАСС слова дипломата.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Гомеле состоялись почти пятичасовые переговоры российской и украинской делегации. После этого делегаты уехали в свои столицы для консультации. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что на встрече определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин может ознакомиться с первыми итогами переговоров с Киевом уже сегодня.

Татьяна Леухина
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