Небензя заявил, что российская операция завершится, когда Киев будет готов к демилитаризации

Россия закончит военную операцию на Украине, когда Киев будет готов к демилитаризации. Об этом заявил российский постпред при ООН Василий Небензя.



По его словам, реальная власть на Украине сосредоточена в руках радикалов, а не президента Владимира Зеленского. Россия имела достоверную информацию о подготовке военной операции Киева против Донбасса, передает ТАСС слова дипломата.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня в Гомеле состоялись почти пятичасовые переговоры российской и украинской делегации. После этого делегаты уехали в свои столицы для консультации. Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк рассказал, что на встрече определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определенные решения. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что Владимир Путин может ознакомиться с первыми итогами переговоров с Киевом уже сегодня.



Татьяна Леухина