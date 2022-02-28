Дмитрий Квартальнов оценил предстоящую серию с «Авангардом» в первом раунде плей-офф

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов дал свою оценку стартующему завтра Кубку Гагарина — 2022, а также предстоящей серии с омским «Авангардом». По его словам, болельщиков ждет интересная серия, как и в прошлом году.



«Мы знакомы с игрой «Авангарда», они знают нас. Единственный нюанс — плей-офф начинается сразу после большого перерыва. Да, мы проводили контрольные матчи, но накал там был не тот. Здесь должна и удача присутствовать, роль вратарей будет очень большой. Нюансов много. Что-то они делают лучше, что-то — мы», — заявил Квартальнов.

На вопрос о том, какая у казанской команды задача минимум, наставник казанцев заявил, что так далеко в «Ак Барсе» не заглядывают, а смотрят на ближайшего соперника, которым сейчас является «Авангард».

Также Квартальнов заявил, что последний год контракта и необходимость показать высокий результат на него давит не сильнее, чем в предыдущие сезоны.

«Работая в таких больших командах, как «Ак Барс», ты всегда испытываешь давление, находишься под прицелом. Прекрасно понимаем, что все участники плей-офф хотят выиграть Кубок Гагарина. Я привык к этому давлению и справляюсь с ним», — сказал главный тренер «Ак Барса».

Напомним, «Ак Барс» завершил регулярный сезон-2021/2022 на четвертом месте Восточной конференции. «Авангард» финишировал пятым. Серия первого раунда между этими командами начнется в среду, 2 марта, на льду «Татнефть Арены».

