Благодаря татарстанским и сибирским предприятиям СИБУРа Россия нарастила производство полимеров

По итогам 2021 года в России выросло производство полиолефинов. По сообщению агентства Argus, практически в полном объеме этот рост обеспечен татарстанскими и тобольским предприятиями.

Так, производство полиэтилена увеличилось почти на 280 тыс. т (до 3,26 млн тонн) и на 170 тыс. тонн (до 2,07млн т) по итогам 2021 года выросло производство полипропилена.

Наиболее значительный рост, за счет увеличения загрузки мощностей «ЗапСибНефтехима», показало производство ПНД — на 11% — до 2,04 млн т. Отмечается, что тобольский нефтехимический комплекс в 2021 году переработал сырья на 301,2 тыс. т больше (всего 1,18млн т).

Линейного ПЭНД произведено на 10,5% больше. Общий объем доведен до 555,2 тыс. т. «ЗапСибНефтехим» нарастил выпуск на 45 тыс. т (до 330,4 тыс. т). Наладив более эффективное производство и сократив количество переключений с продукта на продукт, нарастил производство и татарстанский «Нижнекамскнефтехим».

Выпуск полиэтилена высокого давления вырос не столь значительно — на 24,9 тыс. т (до 671,4 тыс. т). Почти половина прироста — 12,2 тыс. т (до 223,2 тыс. т) — заслуга «Казаньоргсинтеза». 1,5 тыс. т (всего 48,9 тыс. т) за 2021 год произвел Ангарский завод полимеров «Роснефти». Также увеличил до 288 тыс. т производство «Томскнефтехим».

Сибуровский «ЗапСибНефтехим» повысил загрузку своих мощностей и на 172,8 тыс. т (до 1.1 млн т) увеличил производство полипропилена. Также до 204,7 тыс. т нарастил выпуск полипропилена принадлежащий «Газпром Нефти» «Полиом».