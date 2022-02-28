Стартовал конкурс разработки проекта будущего арт-объекта по программе «Казань — молодежная столица ОИС»

В Татарстане стартовал конкурс на разработку эскизного проекта будущего арт-объекта по программе «Казань — молодежная столица ОИС».



К участию в конкурсе приглашаются дизайнеры, художники и скульпторы — заявки принимаются от творческих групп в возрасте от 18 до 35 лет. На разработку концепции дается три недели. В конце марта пройдет общественное голосование.

— Новый арт-объект должен отражать наши традиции, единство различных культур, подчеркивать связь поколений и олицетворять молодежь, устремленную в будущее. Быть современным и раскрывать Казань как территорию возможностей для разной молодежи, где есть все условия для самореализации молодых, — отметила председатель Академии молодежной дипломатии, организатор основных мероприятий в рамках программы Дильбар Садыкова.

Фото: minmol.tatarstan.ru

Заявочная кампания продлится до 9 марта 2022 года, сообщает Минмолодежи РТ.

Правление молодежного форума ОИС присвоило Казани статус «Молодежная столица ОИС — 2022» в конце прошлого года. Молодежной столицей Организации исламского сотрудничества уже становились Стамбул, Фес, Доха и другие крупные города стран мусульманского мира.

В полученном статусе Казань проведет международные ивенты: глобальный молодежный саммит стран ОИС, молодежный фестиваль мусульманской культуры, конные скачки. Минмолодежи республики уже поручено подготовить итоговый план и организовать всю работу с заинтересованными ведомствами.

Маргарита Головатенко