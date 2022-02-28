Немецкий ФК «Шальке-04» расторг контракт с «Газпромом»

Немецкий футбольный клуб «Шальке-04» досрочно расторг контракт с российской энергетической компанией «Газпром». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Руководство клуба сообщило, что данное решение не повлияет на финансовую дееспособность, а новый титульный спонсор будет представлен уже в ближайшее время. «Газпром» был спонсором ФК с 2007-го, сумма контракта оценивалась в 100 млн евро за пять с половиной сезонов.

Фото: schalke04.de

На прошлой неделе «Шальке» убрал логотип компании «Газпром» со своей формы. По словам представителей команды, это произошло из-за сегодняшней ситуации на Украине. Действие было согласовано с немецким филиалом российской компании. Вместо логотипа на футболках будет нанесено полное название клуба — «Шальке 04».



Максим Кокунин