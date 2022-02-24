Немецкий ФК «Шальке» убрал логотип «Газпрома» со своей формы

Немецкий футбольный клуб «Шальке» убрал логотип компании «Газпром» со своей формы. Об этом сообщается на сайте команды.

По словам представителей команды, это произошло из-за сегодняшней ситуации на Украине. Действие было согласовано с немецким филиалом российской компании. Вместо логотипа на футболках будет нанесено полное название клуба — «Шальке 04».

«Шальке» — один из самых популярных футбольных клубов в Германии. После 23 сыгранных матчей во второй немецкой Бундеслиге он занимает пятую строчку турнирной таблицы. «Газпром» является титульным спонсором клуба с 2007 года.



Фото: wikipedia.org

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Дарья Акимова