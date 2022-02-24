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Немецкий ФК «Шальке» убрал логотип «Газпрома» со своей формы

17:34, 24.02.2022
Немецкий ФК «Шальке» убрал логотип «Газпрома» со своей формы
Фото: schalke04.de

Немецкий футбольный клуб «Шальке» убрал логотип компании «Газпром» со своей формы. Об этом сообщается на сайте команды.

По словам представителей команды, это произошло из-за сегодняшней ситуации на Украине. Действие было согласовано с немецким филиалом российской компании. Вместо логотипа на футболках будет нанесено полное название клуба — «Шальке 04».

«Шальке» — один из самых популярных футбольных клубов в Германии. После 23 сыгранных матчей во второй немецкой Бундеслиге он занимает пятую строчку турнирной таблицы. «Газпром» является титульным спонсором клуба с 2007 года.

Фото: wikipedia.org

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Дарья Акимова
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