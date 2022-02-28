Новости общества

11:23 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песков: у Путина нет активов за рубежом

13:12, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Песков: у Путина нет активов за рубежом
Фото: kremlin.ru

Введение санкций против президента РФ Владимира Путина недальновидно и абсурдно, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«Путин индифферентно относится к персональным санкциям, у него нет активов за рубежом», — приводит его слова ТАСС.

Песков добавил, что Путин в курсе рисков, связанных с санкциями против Центробанка. На вопрос, будет ли РФ вводить ответные персональные санкции против западных лидеров, пресс-секретарь российского лидера ушел от прямого ответа.

Ранее Путин заявлял, что западные страны принимают нелегитимные санкции. По его словам, высшие должностные лица западных стран допускают агрессивные высказывания в адрес России.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все подробности — в специальном сюжете интернет-газеты.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также