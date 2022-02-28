Песков: у Путина нет активов за рубежом

Введение санкций против президента РФ Владимира Путина недальновидно и абсурдно, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.



«Путин индифферентно относится к персональным санкциям, у него нет активов за рубежом», — приводит его слова ТАСС.

Песков добавил, что Путин в курсе рисков, связанных с санкциями против Центробанка. На вопрос, будет ли РФ вводить ответные персональные санкции против западных лидеров, пресс-секретарь российского лидера ушел от прямого ответа.

Ранее Путин заявлял, что западные страны принимают нелегитимные санкции. По его словам, высшие должностные лица западных стран допускают агрессивные высказывания в адрес России.

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Маргарита Головатенко