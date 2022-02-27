Путин: страны Запада принимают нелегитимные санкции

Западные страны принимают нелегитимные санкции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин.

По его словам, также высшие должностные лица западных стран допускают агрессивные высказывания в адрес России, передает ТАСС.

Недавно против Путина ввели санкции США и Евросоюз. Также ЕС включил в черный список премьер-министра РФ Михаила Мишустина, заместителя председателя Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева и министра внутренних дел РФ Сергея Колокольцева.

Накануне президент США Джо Байден назвал альтернативу масштабным санкциям против России из-за событий на Украине. По его словам, это было бы начало Третьей мировой войны.



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Диана Жиленкова