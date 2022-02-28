Магдеев поручил усилить контроль по очистке крыш от снега и наледи

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев поручил усилить контроль за работой управляющих компаний по очистке кровель от снега и наледи. Также перед предстоящими выходными днями владельцы ТЦ и объектов общепита должны обеспечить безопасность зданий.

— У нас по отчетам всегда все хорошо. Когда снег или лед с крыши упадет, тогда начинаются охи, ахи, вздохи. Где были, что делали? Мы видим по СМИ, что у нас такие факты были, — приводят слова мэра «Челнинские известия».

Фото: realnoevremya.ru

Также Магдеев обратил внимание на обеспечение безопасности зданий поликлиник, образования, культуры, спорта и др., поскольку сюда каждый день направляется большой поток горожан.

В январе мэр Челнов призвал к усиленной координации работ служб при вывозе снега с улиц города. Как отметил первый замруководителя исполкома Илья Зуев, в первую половину месяца в городе выпала месячная норма осадков, что усилило нагрузку на предприятие автодорог и управляющие компании.



Диана Жиленкова