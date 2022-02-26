Российский теннисист Андрей Рублев стал победителем турнира в Дубае

Россиянин Андрей Рублев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Дубае. Об этом сообщает ТАСС.

В финале он выиграл у чешского теннисиста Иржи Веселы. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Рублева.

Рублев родился в 1997 году. Он располагается на седьмой строчке рейтинга ATP. На его счету десять титулов под эгидой организации. В 2021 году в составе сборной России он становился победителем Кубка Дэвиса и Кубка ATP.

В конце января российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года. Матч продолжался 5 часов 24 минуты и завершился со счетом 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста.

Дарья Акимова