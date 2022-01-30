Даниил Медведев уступил Надалю в финале Australian Open

Российский теннисист и вторая ракетка мира Даниил Медведев проиграл испанцу Рафаэлю Надалю в финале Открытого чемпионата Австралии по теннису 2022 года. Об этом сообщает RT.

Матч продолжался 5 часов 24 минуты и завершился со 2:6, 6:7, 6:4, 6:4, 7:5 в пользу испанского теннисиста. Это была самая длинная игра в истории Australian Open.

Медведев проиграл в финале Australian Open второй раз подряд. В 2021 году российский теннисист уступил сербу Новаку Джоковичу.

Ранее Медведев выиграл первый и второй сеты против Надаля, но проиграл третий. В случае победы он впервые бы выиграл Australian Open.

Дарья Акимова