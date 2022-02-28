Банк России окажет поддержку кредитным организациям из-за санкций

Фото: Илья Репин

Банк России окажет поддержку кредитным организациям для того, чтобы обеспечить их устойчивость в условиях ограничений, введенных странами Запада. Так, с сегодняшнего дня распускается накопленный макропруденциальный буфер капитала по необеспеченным потребительским кредитам и ипотечным кредитам в рублях и иностранной валюте.

По состоянию на 1 февраля текущего года, этот показатель составляет 733 млрд рублей. Срок действия такой меры бессрочный.

Фото: wikipedia/ NVO

Кроме того, регулятор рекомендует банкам отказаться от назначения пени и штрафов по кредитам заемщикам из-за санкций. Так, кредитным организациям до конца текущего года разрешается не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от оценки финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам, передает ТАСС.



Ранее Евросоюз установил запрет на операции, которые связаны с управлением резервами и активами Центрального банка России. Ограничения затрагивают операции с любым юридическим лицом, организацией или органом, действующим от имени или по поручению ЦБ РФ. Напомним, сегодня Центробанк временно запретил иностранцам продавать ценные бумаги.

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Диана Жиленкова