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АТОР: больше 150 тысяч российских туристов могут находиться за границей

00:09, 28.02.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
АТОР: больше 150 тысяч российских туристов могут находиться за границей
Фото: realnoevremya.ru

В Ассоциации туроператоров России (АТОР) заявили, что в настоящее время более 150 тысяч туристов из РФ могут находиться за рубежом. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным АТОР, свыше 27 тысяч из них находятся на направлениях, где существуют проблемы с вылетом туристов в Россию. Это Европа, Карибские страны, США и другие.

В Ассоциации считают, что туроператоры сами не справятся с вывозом всех туристов. Им понадобится помощь Ростуризма и Минтранса России.

Фото: Максим Платонов

Сегодня Евросоюз объявил, что полностью закрывает свое воздушное пространство для самолетов из России. С 25 февраля страны Запада, после начала Россией специальной военной операции в Донбассе, одна за другой начали закрывать свое воздушное пространство. РФ действует зеркально.

Дарья Акимова
Общество

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