Команда Альметьевского детского дома победила в 1-м этапе Всероссийских соревнований по футболу

Фото: Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана состоялся 1-й этап Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя». Об этом сообщает Министерство образования и науки РТ.

I место в старшей возрастной группе завоевала команда «Шкид» Альметьевского детского дома. Теперь она представит республику на II этапе соревнований в Приволжском Федеральном округе, который пройдет в марте.

Фото: Максим Платонов (архив)

Организатором мероприятия выступает «Российский футбольный союз». Соревнования проходят при поддержке Министерства спорта РФ.

Недавно сообщалось, что в Татарстане планируют построить шесть крытых футбольных манежей. На эти цели предусмотрели более 457 млн рублей. Объекты появятся в селах Высокая Гора и Средняя Камышла, Буинске, Мензелинске, Мамадыше и Елабуге.

Диана Жиленкова