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Песков: российская сторона полностью готова к переговорам в Гомельской области, ждет украинцев

15:52, 27.02.2022 Сюжет:  Военная операция в Донбассе: только проверенная информация
Песков: российская сторона полностью готова к переговорам в Гомельской области, ждет украинцев
Фото: kremlin.ru

Российская сторона полностью готова к переговорам в Гомельской области, она ожидает представителей Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, лидер Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что украинская сторона выразила готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область, передает ТАСС.

Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия готова проводить переговоры с Украиной с целью достижения мира в любое время.

Представители РФ ожидали подтверждения от украинской стороны согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Однако время истекло. Спустя некоторое время Украина согласовала проведение переговоров.

«Реальное время» следит за развитием событий. Все последние новости о происходящем на Украине — в сюжете интернет-газеты.

Диана Жиленкова
Общество

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