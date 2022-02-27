Песков: российская сторона полностью готова к переговорам в Гомельской области, ждет украинцев

Российская сторона полностью готова к переговорам в Гомельской области, она ожидает представителей Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, лидер Белоруссии Александр Лукашенко обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой не отзывать российскую делегацию в связи с тем, что украинская сторона выразила готовность прибыть на переговоры в Гомельскую область, передает ТАСС.



Ранее глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что Россия готова проводить переговоры с Украиной с целью достижения мира в любое время.



Представители РФ ожидали подтверждения от украинской стороны согласования встречи в Гомеле до 15 часов по белорусскому времени. Однако время истекло. Спустя некоторое время Украина согласовала проведение переговоров.

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Диана Жиленкова