Украинские военные начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что украинские военные начали массовое применение боеприпасов, начиненных фосфором, в пригородах Киева и вблизи аэродрома Гостомель. Об этом сообщает «РИА Новости».

По словам представителей ведомства, происходит это от отчаяния сдержать наступление российских войск. Также в ведомстве сообщают, что украинские силы применяют снаряды 122 мм к гаубицам Д-30 и реактивные снаряды к установкам БМ-21 «Град», произведенные еще при СССР. Эти боеприпасы были запрещены третьим протоколом Конвенции ООН «О негуманном оружии» 1980 года.

Фото: mil.ru

Утром официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что Украинские националисты нанесли удары РСЗО «Град» по жилым кварталам и школе в пригороде Мариуполя. По его словам, есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения.



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Дарья Акимова