Украинские националисты ударили «Градами» по жилым кварталам и школе, есть жертвы среди мирных жителей

Украинские националисты нанесли удары РСЗО «Град» по жилым кварталам и школе в пригороде Мариуполя, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.



Речь идет о населенном пункте Сартана в пригороде Мариуполя и по мариупольской школе №8. По словам Конашенкова, есть разрушения жилых домов и имеются погибшие среди мирного населения.

Представитель министерства подчеркнул, что Вооруженные Силы России не наносят ударов по городам и населенным пунктам. Он напомнил, что Минобороны РФ предупреждало о подготовке украинскими националистами подобных провокаций, сообщает ТАСС.

Сегодня в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России блокировали Херсон и Бердянск на Украине. Под контроль взяты Геничевск и аэродром Чернобаевка под Херсоном. Уничтожены 975 объектов военной инфраструктуры Украины, среди которых 23 пункта управления и 31 зенитный ракетный комплекс ПВО С-300. 302-й зенитный ракетный полк украинских войск добровольно сложил оружие, задержан 471 украинский военнослужащий.

Маргарита Головатенко