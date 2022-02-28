В Высокогорском районе Татарстана на убору снега из парков выделят 1 млн рублей

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Исполком Высокогорского района Татарстана объявил тендер на уборку и вывоз снега с территории парков и сквера сельского поселения. Стоимость тендера составляет 1 млн рублей. Об этом говорится на сайте госзакупок.

Исполнитель обязуется оказать услуги по очистке от снега подметально-уборочными машинами и подметальными тракторами тротуаров по улицам «Полковая», «Центральная», а также в парке «Заказанье». Работы должны осуществляться спустя не более 3 часов после начала снегопада и до его окончания.

Подать заявку можно до 4 марта, итоги подведут 5 марта.

Фото: Максим Платонов (архив)

12 февраля сообщалось, что Центральный стадион Казани объявил тендер на оказание услуг по уборке и вывозу снега со своей территории. Работы должны были произвести по адресам: ул. Ташаяк, 2а и ул. Х. Мавлютова, 4. На уборку снега механическим способом предусмотрено 756,2 тысячи рублей, на его погрузку и вывоз — 1,143 млн рублей.

Максим Кокунин